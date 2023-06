Submarino Titan: Bolsonaro zomba de tragédia

Nesta sexta-feira (23), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) zombou da tragédia com o submarino Titan que implodiu e matou cinco pessoas em uma expedição para visitar destroços do Titanic no fundo do mar. Partes do submergível foram encontradas a 500 metros do navio.



O capitão da reserva deu entrevista para a Rádio Bandeirantes, e acusou a imprensa de associá-lo ao caso do submarino.



"Você sabe quem é o responsável pelo trágico acidente do submarino que desceu a centenas de metros para ver o Titanic? Sabe quem é o responsável? Jair Bolsonaro", falou sem apresentar provas.



"Já tem manchetes por aí, procura aí: ex-ministro de Bolsonaro angariava clientes para mergulhar no Titanic. É porque, lá atrás, o Marcos Pontes, fez uma comparação porque sem gravidade lá em cima, porque ele é astronauta, e gravidade máxima lá na profundidade. A cada 10 metros de profundidade equivale a uma atmosfera. E porque ele fez isso no passado, eu é que estou sendo subliminarmente acusado de ser o responsável por aquela tragédia com o mini-submarino que resultou em cinco mortes", acrescentou.



Bolsonaro não mencionou que o senador Marcos Pontes (PL-SP) foi associado à história do submarino porque sua agência de turismo comercializava pacotes que realizavam expedição no local em que ocorreu a tragédia.



Como eram as propagandas?

A empresa de Marcos Pontes oferecia duas opções. A primeira era “passeio submergível”, enquanto a segunda se chamava “Passeio em Submarinos - Visita ao Titanic”.



Com a repercussão do sumiço do submarino, a agência de turismo do senador removeu as propagandas do ar.



Com a repercussão, a Agência Marcos Pontes Turismo de Aventuras divulgou um comunicado confirmando que a OceanGate estava no portfólio de serviços da empresa, mas que foi removida do catálogo por questão de segurança.