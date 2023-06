Após viagem a Paris, Lula retorna ao Brasil sábado de manhã

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Brasil neste sábado, 24, após agendas na Itália e França durante a semana. Antes do regresso, o chefe do Executivo concederá uma entrevista em Paris.



De acordo com a agenda oficial, Lula dará a entrevista às 8h no horário local - 5h a mais em relação a Brasília. Às 9h30, o presidente embarca rumo ao Brasil, com previsão de chegada à capital federal às 17h40 no horário de Brasília.



O presidente deve seguir para o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, onde deve passar o final de semana.