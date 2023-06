Guardas municipais encontram menino abandonado no Centro do Rio

Rio - Guardas municipais encontraram na manhã desta sexta-feira (23) um menino de 9 anos abandonado nas proximidades do Aquário Marinho do Rio (AquaRio), na Região Portuária do Rio.



De acordo com os agentes, a criança teria vindo da Bahia há dez dias com uma tia e foi abandonado na região central do Rio. Ele disse aos guardas que os pais são usuários de drogas e que permaneceram na cidade de Fragoso, na Bahia. O menor relatou que a tia também consome drogas.



O menino foi levado aos agentes da Unidade de Ordem Pública (UOP), do Porto Maravilha, que faziam um patrulhamento no local, por adolescentes que participavam de uma atividade escolar.



A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar na região central da cidade.