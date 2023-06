Mercadoria com 468 kg de pescado irregular é apreendida no Galeão

Rio - A Receita Federal encontrou, nesta sexta-feira (23), 468 kg de pescado irregular que seria exportado do Rio de Janeiro para os Estados Unidos no Aeroporto do Galeão. Os fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), realizaram a apreensão da carga.



Os auditores suspeitaram das informações irregulares que constavam na licença de origem do pescado e realizaram uma verificação da carga.

Em seguida, os agentes acionaram o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e uma equipe foi até o terminal de cargas do aeroporto e comprovou que a mercadoria não tinha permissão da autoridade ambiental.