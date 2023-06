Neymar entra em lago artificial um dia após interdição; empresa prega respeito à legislação

Rio - A empresa Gênesis Ecossistemas, responsável pela construção do lago artificial na mansão do jogador Neymar Jr. em Mangaratiba, na Costa Verde Fluminense, usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (23) para informar que ainda não teve acesso aos procedimentos instaurados pela prefeitura do município que levaram à interdição do local por crime ambiental . O atleta, inclusive, foi visto dentro do lago após a determinação.

Segundo a empresa, há um respeito integral à legislação brasileira em todas as suas atividades. A Gênesis ainda destacou que descorda totalmente de todas as informações divulgas pelos veículos de comunicação e que se coloca à disposição das autoridades na apuração dos fatos investigados.

"A Genesis Ecossistemas ressalta o seu total compromisso de respeito e integral cumprimento da legislação Brasileira em todas as suas atividades. Informa ainda que, até o momento, não obteve acesso aos supostos procedimentos instaurados, bem como que discorda veementemente das notícias até então veiculadas nos meios de comunicação, pois não correspondem à verdade. A despeito da repercussão destas notícias, a Genesis Ecossistemas esclarece que está tomando as devidas providências para ter acesso aos mencionados procedimentos instaurados e, a partir de então, apresentar todos os esclarecimentos e informações necessários. A Genesis Ecossistemas se coloca à total disposição das autoridades para auxiliar na apuração dos fatos investigados", diz o comunicado.

O gigantesco espaço de lazer, construído no Condomínio Aero Rural, passou por dez dias de reforma, sob a supervisão da empresa. A obra fez parte de uma espécie de 'reality show' de implantação de lagos ornamentais criados pela própria Gênesis em suas redes sociais. Nos vídeos, a empresa exibiu todas as etapas da reforma do lago e também de uma piscina na propriedade luxuosa. Neymar e sua família também aparecem nas imagens comentando sobre a reforma.

De acordo com a prefeitura do município, o processo de reforma do lago contou com desvio de curso de água e captação de água de rio sem autorização. Também foram identificados no terreno outros tipos de irregularidades, como: terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental.



Segundo a equipe da Secretaria de Meio Ambiente que interditou o local, o próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emissão de multa, a qual, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões de reais.

Neymar é visto em lago após interdição

Imagens que circularam nas redes sociais mostram Neymar dentro do lago interditado nesta sexta-feira (23), um dia após a determinação da prefeitura. O jogador recebeu pessoas do 'reality show' e outros convidados no local.

Até o momento, o embargo permanece vigente, tendo em vista que o jogador e seus representantes não apresentaram nenhuma licença ou liberação do poder público para a realização da obra, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Agora, a pasta vai elaborar o relatório da fiscalização e este seguirá para análise jurídica.

"Será o setor jurídico que definirá a exigibilidade das licenças cabíveis e as possíveis infrações a serem aplicadas. Somente após o parecer jurídico, que o requerente/infracionado poderá entrar com o pedido de regularização ambiental", disse a prefeitura.