União Europeia acompanha 'de perto' a situação na Rússia e está 'em contato' com potências do G7

A União Europeia (UE) "acompanha de perto a situação na Rússia" e está "em contato com os dirigentes europeus e os parceiros do G7", afirmou, neste sábado, 24, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, depois que o líder do grupo paramilitar Wagner se rebelou contra o exército russo.



"Trata-se de um problema interno da Rússia. Nosso apoio à Ucrânia e a [seu presidente] Volodimir Zelensky é inabalável", tuitou o dirigente europeu.