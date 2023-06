Distribuidora de rações é multada por furto de água na Baixada Fluminense

Rio - Uma distribuidora de rações foi notificada e multada, nesta sexta-feira (23), após técnicos da Águas do Rio identificarem uma fonte de abastecimento clandestino no estabelecimento, que fica localizado em Queimados, na Baixada Fluminense. O ramal ilegal foi removido e substituído por uma nova rede oficial ao final da fiscalização.

O registro de baixo consumo da unidade foi o que chamou a atenção das equipes. Além disso, a empresa já havia sido notificada em julho do ano passado, quando a concessionária identificou uma violação no lacre do hidrômetro.



A média mensal de água utilizada era compatível com o volume consumido em duas residências, ocupadas por cinco pessoas, cada. Ao chegarem no imóvel, de aproximadamente 12 mil m², os profissionais flagraram a ligação de água irregular que abastecia todo o prédio.