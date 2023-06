Mega-Sena paga o prêmio de R$ 8 milhões neste sábado

O Concurso 2.604 da Mega-Sena, que será realizado neste sábado, 24, à noite em São Paulo, pagará o prêmio de R$ 8 milhões a quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista. A Quina de São João também será sorteada.



Não houve ganhador do prêmio principal no último concurso da Mega-Sena, na última quarta-feira (21) e o valor ficou acumulado. Foram sorteadas as dezenas 03 - 07 - 13 - 29 - 52 e 56.



As apostas para hoje podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.



A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 5.



Quina de São João



A Caixa sorteia também neste sábado a Quina de São João, que pagará o prêmio de R$ 200 milhões.



Como a Mega da Virada, a Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte os cinco números, o prêmio é dividido para as apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.



Caso apenas um apostador leve o prêmio de R$ 200 milhões e aplique na poupança, receberá rendimento de R$ 1,4 milhão no primeiro mês. O valor do prêmio principal também é suficiente para comprar 160 apartamentos no valor de R$ 1,25 milhão cada.



O preço da aposta com cinco números é R$ 2,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.



As apostas podem ser feitas até as 18h.