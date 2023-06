Quatro cavalos resgatados após maus-tratos nas ruas do Rio são incluídos em campanha de adoção

Rio - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais do Rio (SMPDA) lança neste sábado (24) a campanha "Adote um Amigo Equino". Após receberem cuidados veterinários no Abrigo Municipal Fazenda Modelo, na Zona Oeste, quatro cavalos resgatados de maus-tratos pela prefeitura estão disponíveis para ganhar um novo destino.



A Secretaria fez a adoção de dois equinos em 2022 e mais seis no primeiro trimestre deste ano. Com a nova campanha, a pasta pode chegar ao número de 12 animais adotados.



“Destaco que recuperamos a capacidade operacional de resgatar e cuidar de equinos e, gradativamente, estamos recuperando o setor de equinos. Agradecemos ao Santuário das Fadas e ao G.A.R.R.A., que têm feito um trabalho relevante para esses animais no município. Ressalto que o trabalho do departamento de fiscalização não inclui somente cães e gatos, mas também cavalos, por meio de denúncias à Central 1746”, diz o secretário Vinicius Cordeiro.



Para adotar é necessário ir à Fazenda Modelo, procurar o setor de equinos e cumprir alguns requisitos que são estabelecidos em resolução própria da Secretaria, como ter local adequado e condições econômicas para manutenção e criação desses animais.

A Fazenda Modelo fica na Estrada do Mato Alto 5.620, em Guaratiba, e funciona de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.