Mulheres são presas suspeitas de tráfico de drogas na Região dos Lagos

Rio - Duas mulheres foram presas, na noite desta sexta-feira (23), suspeitas de tráfico de drogas no bairro Engenho Grande, em Araruama, na Região dos Lagos.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 25º BPM (Cabo Frio) flagraram a dupla com 89 buchas de maconha, 80 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e dois aparelhos celulares. As drogas e os telefones foram apreendidos.



O caso foi encaminhado à 118ª DP (Araruama).