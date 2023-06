Traficante de drogas é preso em Nova Iguaçu

Rio - Policiais militares do 20° BPM (Mesquita) prenderam, nesta sexta-feira (23), um homem suspeito de tráfico de drogas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Segundo a corporação, a prisão ocorreu na Estrada do Curral Novo, no bairro Conjunto da Marinha. Na ação, foram apreendidos um rádio transmissor, 200 buchas de maconha, 67 pedras de crack e 49 unidades de cocaína.



A ocorrência foi encaminhada à 52ª DP (Nova Iguaçu).