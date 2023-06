Escultura de São Pedro do Mar é reinstalada na Urca

Rio - A estátua de São Pedro do Mar, que havia sido derrubada pela força da ventania , durante uma ressaca em agosto de 2022, foi reinstalada pela prefeitura na Urca, Zona Sul do Rio, na última quinta-feira (22). São Pedro, que é padroeiro dos pescadores e tem seu dia de celebração em 29 de junho, também é considerado o "santo da chuva".

A escultura de bronze, instalada em uma pedra no meio das águas da Baía de Guanabara, precisou de um esquema especial para ser recolocada, levando em conta as condições do tempo e do mar.

A Secretaria Municipal de Conservação, por meio da Gerência de Monumentos e Chafarizes, contou com o apoio do Iate Clube do Rio. A operação foi executada em dois dias — no primeiro, foi demolida a base antiga e feita outra fundação. No segundo dia, foi instalada a imagem, em um processo que durou cerca de 5h.

A imagem passou por um processo de seis meses de restaração, sob a supervisão do artista plástico e saxofonista Edgard Duvivier, filho do responsável pela obra, o escultor Edgard Duvivier (1916-2001). Os serviços incluíram a decapagem da escultura, feita em bronze, e reparos das partes danificadas executados em uma fundição.

A peça foi inaugurada em 1959. O autor também é avô do ator e humorista Gregório Duvivier.

Inicialmente, a escultura ficaria no fundo do mar, perto das Ilhas Cagarras, mas foi instalada na Urca a pedido da igreja e de um grupo de pescadores. São Pedro é considerado pelos católicos o guardião do Reino dos Céus, e padroeiro dos pescadores.