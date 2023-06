Carro com casal e criança é arrastado por trem

Um carro foi atingido por um trem e arrastado por 150 metros, em Betim, Minas Gerais, na madrugada deste sábado, 24. Segundo a Polícia Militar (PM), os dois adultos e uma criança, de 7 anos, que estavam dentro do veículo não ficaram feridos.

De acordo com a PM, os ocupantes do carro relataram que, ao passar pelo cruzamento, não ouviram nenhum sinal sonoro por parte do trem, e que o veículo foi atingido e arrastado por cerca de 150 metros.

Já o maquinista, afirmou que "todos os procedimentos de segurança em passagem de nível foram feitos", e que "o carro avançou na frente do trem, não obedecendo a sinalização de trânsito".

Ainda segundo a polícia, uma ambulância foi acionada para fazer os primeiros socorros, mas as vítimas dispensaram atendimento. O acidente está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Betim.