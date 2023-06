Assalto termina com homem baleado em Campo Grande

Rio - Um homem foi baleado na Rua Eulino Nogueira, em Campo Grande, na Zona Oeste, na noite desta sexta-feira (24). Segundo a Polícia Militar, informações preliminares apontam que o caso foi uma tentativa de roubo.



Testemunhas alegam ainda que o um suspeito fugiu em uma motocicleta logo após realizar o disparo. Ainda segundo a corporação, agentes do 40° BPM (Campo Grande) foram acionados para o Hospital Municipal Rocha Faria, para onde a vítima, ainda não identificada, foi encaminhada. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram que a vítima ficou caída no chão logo após ser baleada e foi socorrida por populares. O caso foi registrado na 35ªDP (Campo Grande), onde está sendo investigado. Ainda não se sabe qual material foi roubado.



O bairro de Campo Grande, tem sofrido com intensa onda de violência nos últimos meses. Dominado pela milícia de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, a região enfrenta disputa de território entre criminosos de grupos rivais.



O local onde ocorreu o assalto fica em paralelo a rua principal Estrada do Monteiro, onde no último dia 15 a PM prendeu dois criminosos acusados de realizar uma série de roubos na Avenida Cesário de Melo, ainda em Campo Grande. Com eles, uma réplica de arma de fogo, cinco celulares e um veículo foram apreendidos.