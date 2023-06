Prefeitura de Niterói publica novo chamamento de aprovados no concurso público para Saúde

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou nesta sexta-feira, 23, mais uma chamada dos aprovados no concurso público da Fundação Municipal de Saúde (FMS). Dessa vez, foram convocados 59 profissionais, entre administrativos, médicos, técnicos de enfermagem e técnicos de laboratório.



A secretária municipal de Saúde, Anamaria Schneider, explica que essa medida faz parte do conjunto de ações de reestruturação da rede. "Com as convocações, estamos regularizando os vínculos trabalhistas em substituição ao contrato por RPA. Essa medida faz parte do projeto de reestruturação e qualificação, disse.





Dentre as vagas, 45 são para médicos de especialidades como cirurgião geral, dermatologista, gastroenterologista, oftalmologista, ginecologista e obstetra, pediatra e radiologista. Além dessas, oito vagas são para assistente administrativo, três para técnicos de enfermagem e três para técnicos de laboratório. Os profissionais irão atuar nas unidades da rede básica de saúde.



Os candidatos convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Recursos Humanos da FMS, nas datas e horários disponibilizados no site



As convocações seguem a ordem de classificação, conforme resultado final publicado em 26 de novembro de 2021, no endereço eletrônico Ao todo, a gestão já convocou 884 aprovados neste concurso da Fundação Municipal de Saúde, que inicialmente oferecia 410 vagas. "Considerando também o concurso da Fundação Estatal de Saúde, cerca de 2,5 mil profissionais foram convocados pela Prefeitura nos últimos anos", acrescentou.Dentre as vagas, 45 são para médicos de especialidades como cirurgião geral, dermatologista, gastroenterologista, oftalmologista, ginecologista e obstetra, pediatra e radiologista. Além dessas, oito vagas são para assistente administrativo, três para técnicos de enfermagem e três para técnicos de laboratório. Os profissionais irão atuar nas unidades da rede básica de saúde.Os candidatos convocados deverão comparecer à Coordenadoria de Recursos Humanos da FMS, nas datas e horários disponibilizados no site www.saude.niteroi.rj.gov.br . A relação dos documentos necessários para posse também está disponível para consulta.As convocações seguem a ordem de classificação, conforme resultado final publicado em 26 de novembro de 2021, no endereço eletrônico www.coseac.uff.br/concursos/pmm/fms/2019 , e homologado e publicado no site www.saude.niteroi.rj.gov.br em 4 de dezembro de 2021.