Festa junina na Lagoa realiza arrecadação de agasalhos para pessoas em vulnerabilidade social

fotogaleria

Rio -O tradicional "Arraiá Ação José", na Lagoa, Zona Sul do Rio, que acontece neste domingo (25), vai arrecadar agasalhos e cobertores para pessoas em situação de vulnerabilidade. A festa junina será realizada na Praça São José, ao lado da Paróquia São José da Lagoa.O evento vai contar com atrações musicais, além de muitas barracas de comidas e bebidas típicas. A festa terá, ainda, um repertório selecionado, incluindo canções de São João e MPB.Para os mais animados, às 18h, acontece a quadrilha. O festejo está marcado para começar às 10h, com término previsto para as 22h. A entrada é franca.A campanha do agasalho está sendo organizada pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, com apoio de outras entidades religiosas e privadas.A Praça São José fica na Avenida Borges de Medeiros 2735, na Lagoa.