Pai de jovem morto ao cair do BRT questiona: 'Por que o ônibus saiu com a porta aberta?'

"Infelizmente a porta estava aberta. Eu não quero que os outros passem por isso que eu to passando, porque se a porta estivesse fechada, ele ainda estaria comigo, fazendo seu trabalho e dando o melhor de si. Agora a pergunta é: 'Por que o ônibus saiu com a porta aberta?'. Os veículos estão em mau estado, sem ar, sem segurança, superlotação. Todos dias a gente vê isso, não está tendo melhoria, até agora não teve solução e já aconteceram muitas mortes", lamentou João. Rio - "Se a porta estivesse fechada, ele ainda estaria comigo". O desabafo é do jardineiro João Domingues Falcão, 35 anos, pai de Douglas Vianna Falcão, 22 anos, enterrado neste sábado (24) no Cemitério Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O jovem morreu na última quinta-feira (22) após cair do BRT em movimento , na altura da estação Mato Alto, em Guaratiba, na mesma região."Infelizmente a porta estava aberta. Eu não quero que os outros passem por isso que eu to passando, porque se a porta estivesse fechada, ele ainda estaria comigo, fazendo seu trabalho e dando o melhor de si. Agora a pergunta é: 'Por que o ônibus saiu com a porta aberta?'. Os veículos estão em mau estado, sem ar, sem segurança, superlotação. Todos dias a gente vê isso, não está tendo melhoria, até agora não teve solução e já aconteceram muitas mortes", lamentou João.

De acordo com a Mobi-Rio, testemunhas relataram que o rapaz estava com o corpo para fora do veículo, bateu com a perna no segregador da pista, se desequilibrou e caiu. A concessionária informou que trabalha para mitigar o desgaste da frota antiga que ainda está em operação no corredor Transoeste e alegou que nenhum ônibus sai das garagens de portas abertas, além de que todos os equipamentos são checados antes dos coletivos iniciarem a viagem.



O pai da vítima, no entanto, discorda e cobra melhorias da empresa. "Espero justiça, que seja feita vistoria, que tenha ar condicionado, que tenha melhoria. Enquanto não resolverem esses problemas vão acontecer mais mortes, se a porta estivesse fechada, como ele ia cair?", questionou.



Por fim, ainda emocionado, João descreveu o filho como uma pessoa muita alegre. "Meu filho era muito brincalhão, zoava muito, curtia bastante, era muito amigável com geral, sempre gostou de trabalhar, era um menino esforçado, sempre buscando o melhor, fazendo o melhor dele, uma pessoa muito boa, não tenho palavras pra dizer", disse emocionado.



Ainda durante o sepultamento, amigos e familiares vestiam uma blusa em homenagem a vítima com o seguinte dizer: "Vesti o luto eterno, pois sua partida deixou uma saudade e um vazio infinito em nossos corações. Eterno DG".



Douglas era marceneiro, morador de Santa Cruz, e estava a caminho do trabalho no momento do acidente. Segundo relatos de amigos, ele costumava pegar sempre o mesmo BRT e estava indo para a estação Salvador Allende.

Douglas Vianna Falcão morreu após cair do BRT em movimento na altura da estação do Mato Alto Rede Social



Wendel dos Santos Soares, um amigo do trabalho de Douglas, também esteve no enterro e muito emocionado contou que o amava. "Ele era um moleque bom, estava comigo no trabalho, durante 8 meses trabalhando comigo, perdi um amigo verdade, mas ele sabe o quanto eu o amava", disse.

No fim do sepultamento, os amigos e familiares soltaram fogos em homenagem ao jovem.

