Dia de São João Batista e de Xangô é celebrado em diversas pontos do Rio

Rio - Centenas de católicos e candomblecistas celebraram São João Batista e Xangô, neste sábado (24), em diversas regiões do Rio e da Região Metropolitana do estado. Para homenagear o "Último dos Profetas", uma série de missas foi rezada nas igrejas da capital. Em Niterói e em São João de Meriti, que têm São João Batista como padroeiro, a comemoração também foi intensa. Para os candomblecistas, a data também é muito especial, pois reverencia Xangô, orixá que é considerado o "Senhor da Justiça".

Em Botafogo, na Zona Sul, o cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, conduziu a missa na Paróquia São João Batista da Lagoa e falou sobre a importância do santo. "João é justamente aquele que vem como percursor para ser aquele que vai adiante, anunciando o verbo, que vai ser o Messias. No evangelho, nós ouvimos justamente o nascimento de João, que Zacarias havia duvidado e ficou mudo. Mas, depois que anunciou João o seu nome, sua boca volta falar. João vai ser aquele que a voz clama no deserto. Dessa mudez de Zacarias, vai nascer a voz que anuncia a chegada do Messias: 'Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo'", disse Dom Orani.

A esteticista Solange Rodrigues, de 61 anos, e o marido, Antonio Cesar Rodrigues, foram à Paróquia Divino Espírito Santo e São João Batista, na Rua Felipe Camarão, no Maracanã, Zona Norte, para assistir à missa durante a manhã.

"Celebrar a Natividade de São João Batista é, principalmente, celebrar o anúncio da vinda de Jesus. Ele não era o Salvador, ele era a voz que anunciava o Salvador e, por isso, na imagem de São João Batista, ele está com o dedo apontando para o Senhor Jesus. Ele é o último dos profetas, aquele que veio ao mundo para nos anunciar a Salvação que viria. Estivemos na missa solene de São João Batista agora pela manhã, às 10h, e iremos participar da festa à noite", contou Solange.

Na Catedral de São João Batista, em Niterói, além das missas na parte da manhã e da tarde, os fiéis compartilharam um almoço especial com angu à baiana. A animação fica por conta de show de forró com a banda Bonde Bem Docinho, à noite. O dia do padroeiro é feriado na cidade, onde também houve uma grande festa para celebrar o aniversário de 77 anos da escola de samba Unidos do Viradouro.

Em São João de Meriti, na Baixada, a comemoração foi com bolo, apresentações de quadrilha e muita festa na Praça da Matriz, no Centro do município.

Saudações ao orixá da justiça

Muito celebrado na cultura popular, Xangô é o orixá que rege os trovões, o fogo e a justiça. "No Candomblé, Xangô é um dos orixás mais reverenciados. Ele é o rei de Oyó e, para nós, remete à justiça, ao empoderamento, às conquistas... É um orixá muito absoluto nas sua totalidade, na sua essência. Tem, realmente, as características de um rei", explicou o babalorixá Celinho de Obaluaê, que é responsável por um importante terreiro em São João de Meriti.

"Nós fazemos cerimônias para Xangô com as fogueiras, que também são relacionadas às festas de São João. Então, é uma peculiaridade que acaba tendo uma semelhança com as festas do santo católico. Nessas celebrações, oferecemos comidas típicas, além do amalá, uma comida típica do orixá. Também oferecemos comidas típicas de acordo com a época. Essas comidas, oferecidas nas festas de São João, também são servidas. Mas o prato de Xangô é o amalá. As fogueiras são acesas e os orixás dançam ao redor dela", contou o pai de santo.

Ao DIA, a ex-porta-bandeira Babi Cruz, mulher do compositor Arlindo Cruz, que é filho de Xangô, falou sobre a importância do orixá na vida de toda a família.

"São João Batista é o verdadeiro santo de fé do Arlindo desde a infância. Arlindo é um homem de Xangô. Tradicionalmente na nossa família, sempre fizemos a fogueira de Xangô, sempre pulamos a fogueira e tivemos fé que aquele fogo aquece o coração, esquenta a alma... É um fogo que queima a maldade e coisas ruins. Xangô é o equilíbrio da vida, é o homem que decide onde está a justiça. É um homem correto, que não aceita injustiça. Xangô é rocha, força, exatidão... É tudo para gente", disse Babi.

Festas juninas

Durante a celebração na Paróquia São João Batista da Lagoa, em Botafogo, Dom Orani ressaltou as celebrações das festas juninas, uma das principais festividades populares do Brasil, que também comemoram o nascimento de São João Batista.

"Existe um futuro, um horizonte muito mais bonito, que nós somos chamados a trabalhar e agir cada vez mais. Vocês tem feito experiência aqui nessa região, da festa junina que volta às origens, como as pessoas gostam de confraternizar, de estar juntos. Mas, além disso, todos desejam a experiência com Deus e encontrar-se com o Senhor. Como João, nós somos enviados a anunciar às pessoas que Ele está no meio de nós e tira o pecado do mundo. E a vida para todos, salvação para todos", concluiu.

Na Lagoa, Zona Sul do Rio, o Arraiá Hype ocorre até as 22h com quitutes, atividades infantis e quadrilha, no Parque das Figueiras. A festa gratuita também acontece neste domingo, no mesmo horário. No "Arraiá da Morais e Vale", na Lapa, a entrada é franca, das 16h às 22h, e o show é com a banda Me Enterra na Quarta.

Na Rua Silva Teles, no Andaraí, o Salgueiro também promove uma grande funina neste sábado e domingo, com entrada franca, na rua. Em Madureira, a Portela realizará seu "arraiá" na quadra (Rua Clara Nunes 81), com muito samba e show do cantor Thiago Messer. O ingresso custa R$ 10.

