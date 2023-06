Tiroteio em boate deixa dois mortos e dois feridos

A Polícia Civil investiga um tiroteio que deixou dois mortos na madrugada de sábado, 24, em São Paulo. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), outras duas pessoas ficaram feridas.

A SSP informou que o caso foi registrado como homicídio tentado e consumado pelo 101º Distrito Policial, que solicitou ajuda do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa.



Ainda segundo a secretaria, quatro pessoas foram baleadas no incidente. Duas delas foram atendidas pelo Samu no local, e as outras duas foram levadas ao Pronto Socorro Municipal Dona Maria Antonieta Ferreira de Barros.



Por telefone, a Polícia Militar (PM) disse que o tiroteio ocorreu em uma boate no Av. Dona Belmira Marin, na região do Grajaú. Quando os agentes chegaram no local, foram encontradas "duas vítimas fatais do sexo masculino" e "mais dois indivíduos foram socorridos inicialmente no PS Maria Antonieta, um homem e uma mulher, que depois foram transferidos para o PS Grajau". Os dois feridos teriam sido socorridos por populares, segundo a PM.



Em nota, a SSP destacou que o "registro dos fatos está em andamento". "Mais detalhes serão fornecidos ao término do B.O. (boletim de ocorrência)."