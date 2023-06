Neymar é multado mais uma vez após vistoria em mansão de Mangaratiba

Rio - A Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, na Costa Verde, multou novamente o jogador Neymar após visita a sua mansão na região para verificar se o embargo emitido na última quinta-feira (22) por crime ambiental, estava sendo cumprido. Segundo o órgão, ao chegarem no local, localizado no condomínio Aero Rural, os fiscais identificaram movimentações na área interditada, o que caracteriza não só o rompimento do embargo, mas, novas infrações ambientais.Diante disso, as novas provas, atestadas no auto de constatação, serão somadas ao processo já em curso, o que irá gerar novas infrações e multas, bem como, o encaminhamento de todos os relatórios elaborados nos últimos três dias aos órgãos de controle.O valor total das multas só será somado e emitido após a sua apuração em processo administrativo com relatório técnico, documentos comprobatórios e parecer jurídico, o que deve acontecer na próxima semana.Na fiscalização da última quinta-feira (22) os fiscais da Secretaria, com apoio das polícias militar e civil, identificaram diversas infrações ambientais sendo cometidas na obra no lago artificial que está em curso na casa do jogador. Entre os possíveis danos apontados em denúncia estão: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. O embargo foi emitido como medida cautelar para parar o dano ambiental.No dia seguinte à interdição, imagens que circularam nas redes sociais mostram Neymar dentro do lago interditado. O jogador recebeu pessoas do 'reality show' e outros convidados no local.Segundo a Secretaria do Meio Ambiente, até o momento nenhuma autorização ou licença dos órgãos públicos competentes foi apresentada pelo jogador ou seus responsáveis legais autorizando a obra.Já a empresa Gênesis Ecossistemas , responsável pela construção do lago artificial na mansão do jogador, informou que não teve acesso aos procedimentos instaurados pela prefeitura do município que levaram à interdição do local por crime ambiental. Segundo a empresa, há um respeito integral à legislação brasileira em todas as suas atividades.