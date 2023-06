Motociclista morre em Niterói após colidir com um poste

Rio - Um motociclista, identificado como Marcos Sandro Gomes, morreu nesta sexta-feira (23) após colidir contra um poste na Estrada da Cachoeira, no Largo da Batalha, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.



Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver que o veículo pegou fogo depois da colisão. O poste também acabou sendo incendiado.



De acordo com testemunhas, com o impacto da colisão, a vítima caiu a vários metros de distância do veículo.

Moto e poste pegaram fogo depois da colisão Reprodução



Segundo o Corpo de Bombeiros, Marcos chegou a ser levado em estado grave para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) no Fonseca, também em Niterói, mas não resistiu aos ferimentos.



Marcos era dono de uma loja de estética automotiva e de uma hamburgueria. Nas redes sociais, ele compartilhava diversos registros dos veículos que passavam pelo seu estabelecimento.



