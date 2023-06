ONS avalia que energia armazenada deve encerrar 1º semestre em patamares superiores a 80%,

O boletim do Programa Mensal de Operação (PMO), da semana operativa entre os dias 24 e 30 de junho, indica que a Energia Armazenada (EAR) projetada para 30 de junho está acima de 80% em todos os subsistemas. Os percentuais que o Norte e o Sudeste/Centro-Oeste podem atingir são de 99,6% e 86,2%, respectivamente. Se os números das duas regiões se confirmarem, serão os resultados mais elevados para ambas no mês em toda a série histórica, iniciada em 1999. A EAR prevista para fechar o 1º semestre no Sul é de 88% e no Nordeste está em 84,6%. As informações são do Operador Nacional do Sistema (ONS), órgão responsável pela coordenação e pelo controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica.

Os cenários prospectivos para a carga no Sistema Interligado Nacional (SIN) no fim de junho mantêm o padrão observado nas revisões anteriores, com a possibilidade de crescimento no Sistema Interligado Nacional (SIN) e em três subsistemas. Para o SIN, a expansão pode ser de 2,2% (69.971 MWmed). As regiões com perspectiva de expansão são o Norte, com 14,3% (7.112 MWmed), o Nordeste, 6,9% (11.729 MWmed), e o Sudeste/Centro-Oeste, 0,2% (39.031 MWmed). O submercado Sul segue com uma tendência de redução na carga: 1,5% (12.099 MWmed). Os dados apresentados comparam as estimativas para o mês seis de 2023, ante o mesmo período do ano passado.



O Custo Marginal de Operação (CMO) se mantém zerado em todos os subsistemas pela vigésima sétima semana consecutiva, padrão iniciado no final de dezembro de 2022.



As perspectivas para a Energia Natural Afluente (ENA) para o fim deste mês corrente são compatíveis com o esperado para o período tipicamente seco, mas já cientes de nesta temporada teremos os efeitos típicos do fenômeno do El Niño, com previsão de chuvas em volume mais elevado na região Sul, temperaturas acima da média no Centro-Sul e redução da precipitação no Norte e Nordeste. Assim, o Sudeste/Centro-Oeste, região que concentra 70% dos reservatórios relevantes para o SIN, manteve a perspectiva de atingir o maior percentual entre todos os subsistemas no último dia de junho: 94% da Média de Longo Termo (MLT). Na sequência, a região Norte apresenta a possibilidade atingir ENA de 76% da MLT, o Sul registra 63% da MLT e, por fim, o Nordeste com 51% da MLT.