Zelensky analisa rebelião do Grupo Wagner: 'Fraqueza da Rússia é óbvia'

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se manifestou neste sábado, 24, sobre o motim do Grupo Wagner na Rússia. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que a "fraqueza da Rússia é óbvia”. Segundo Zelensky, "quanto mais Moscou mantiver suas tropas e mercenários na Ucrânia, mais caos atrairá para casa."



A organização paramilitar, antes aliada da Rússia na Guerra da Ucrânia, se rebelou contra o exército de Putin e convocou "insurreição armada" contra o comando militar nacional russo.

Em resposta, Putin afirmou em pronunciamento que as Forças Armadas já receberam as ordens necessárias para que todos os responsáveis pelo motim sejam punidos. "É um golpe para a Rússia, para o nosso povo. E nossas ações para defender a Pátria contra tal ameaça serão duras".



"Todos aqueles que deliberadamente pisaram no caminho da traição, que prepararam uma insurreição armada, que seguiram o caminho da chantagem e métodos terroristas, sofrerão punição inevitável, responderão tanto à lei quanto ao nosso povo", afirmou o presidente russo.