Joias do Bolsonaro? Lula justifica cancelamento de reunião com príncipe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) explicou neste sábado, 24, por que cancelou a reunião agendada com o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, na sexta-feira, 23, em Paris. O petista relatou que cancelamento não tem nada a ver com as joias dadas pelo governo saudita para a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

“O que eu sabia é que havia uma proposta de ter uma reunião com o príncipe da Arábia Saudita, que queria discutir investimentos no Brasil. E eu quero conversar com todas as pessoas que querem fazer investimento no Brasil, até porque eu quero saber qual é a qualidade do investimento que as pessoas querem fazer”, explicou.



“Eu simplesmente não tive condições de participar da reunião, e vou pedir para que o Itamaraty o convoque para ir ao Brasil discutir negócios com os empresários brasileiros. Sabe, nós temos muito interesse em que a Arábia Saudita faça investimento no Brasil, sobretudo na questão da transição energética, porque nós vamos apresentar um grande projeto ainda neste mês de julho”, acrescentou.



Lula insistiu que conversará com qualquer governo que tenha o interesse de fazer negócios no Brasil. Também deixou claro que irá dialogar com qualquer liderança mundial. “Se a Arábia Saudita tiver interesse de investir no Brasil, pode ficar certa de que o Brasil terá interesse em conversar com a Arábia Saudita, com quem quer que seja que eles mandem conversar”, completou.



Lula fala das joias dadas para Michelle Bolsonaro

Na entrevista coletiva feita na França, um dos repórteres insistiu na questão do príncipe árabe. Uma das perguntas foi se o jantar cancelado tinha alguma relação com a polêmica das joias dadas para Michelle Bolsonaro.

“Eu não estou preocupado com as joias, não estou preocupado porque isso não é comigo. Eu estou preocupado [com] o seguinte: se tiver empresários da Arábia Saudita que queiram fazer investimento no Brasil, o Brasil terá interesse em receber esses empresários, seja através do Ministério da Indústria e Comércio, seja através dos nossos empresários, e conversar da forma mais civilizada possível, com interesse que é inerente ao povo brasileiro, porque nós precisamos fazer a economia brasileira crescer”, respondeu Lula.