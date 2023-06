O governo russo afirmou que chegou a um acordo neste sábado com o grupo paramilitar Wagner, que havia lançado uma rebelião armada contra Moscou, para "evitar um banho de sangue".

"O principal objetivo era evitar um banho de sangue e confrontos com resultados imprevisíveis", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, assinalando que este também foi o objetivo da mediação do líder bielorrusso, Alexander Lukashenko.