Perto de ser condenado pelo TSE, Bolsonaro diz que eleição de 2022 já passou

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse neste sábado, 24, que as eleições de 2022 ficaram no passado. Durante participação por videoconferência em evento do PL em Rondônia, ele afirmou que é preciso que todos pensem “no futuro”.

“Tivemos eleição ano passado. Eu tive uma aceitação enorme junto a população brasileira. Costumo dizer que a minha popularidade era no mínimo o dobro daquela de 2018”, comentou Bolsonaro. “Mas vamos considerar aqui as eleições do ano passado uma página virada. Vamos pensar para o futuro”.



Na sexta-feira, 23, o ex-presidente falou que pode concorrer a vereador no Rio de Janeiro em um evento de filiação do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. “Estou pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Qual é o problema? Não há demérito nenhum. Até vou me sentir jovem, geralmente a vereança é para a garotada, para o mais jovem, é o primeiro degrau da política”.



Mas Bolsonaro só poderá ser candidato se não for condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Corte Eleitoral analisa a ação da reunião do ex-presidente com embaixadores no Palácio do Alvorada, em julho de 2022. Na ocasião, o ex-chefe do Executivo federal propagou informações falsas sobre as urnas eletrônicas e o processo eleitoral de 2018. O encontro foi exibido pela TV Brasil. Se for condenado, ele pode ficar oito anos inelegível.



Michelle ganha elogios do marido

No evento, Bolsonaro aproveitou para elogiar a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). “Quando assumimos em 1º de janeiro de 2019, primeiro que o discurso mais importante foi o dela, em linguagem de sinais, inclusive. Então, ela realmente marcou posição”, comentou.

Michelle também falou sobre seu trabalho no PL Mulher e se classificou como “mulher simples". “Eu sou uma mulher ajudadora. Eu entendo quem eu sou como mulher, sou uma dona de casa, sim, com orgulho, porque gosto, porque amo cozinhar, porque amo cuidar da minha família. Mas sou aquela mulher que deixa a filha na escola e vai correndo para o PL para poder trabalhar e quando chega em casa ainda faz a comidinha que o marido quer”, discursou.