Secretário explica arquivamento de sindicâncias envolvendo Monique Medeiros

Rio - As sindicâncias abertas pela Secretaria Municipal de Educação em relação a dois servidores públicos após alegações de Monique Medeiros foram arquivadas. De acordo com o Secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, a mãe de Henry Borel "tentou retardar o processo de demissão e confundir a opinião pública".

Monique é funcionária concursada e ficou afastada de suas funções desde abril de 2021, quando foi presa pelo crime de homicídio duplamente qualificado pela morte do próprio filho. Até agosto de 2020, a mãe de Henry Borel exercia o cargo de diretora na Escola Municipal Ariena Vianna da Silva, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

Solta por decisão do STJ, Monique voltou a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação do Rio em dezembro de 2022. Segundo a pasta, ela atuou em função administrativa no almoxarifado por cerca de um mês, até apresentar um atestado médico para se afastar. na Secretaria Municipal de Educação do Rio em dezembro de 2022. Segundo a pasta, ela atuou em função administrativa no almoxarifado por cerca de um mês, até a

De acordo com o secretário, além do atestado de 60 dias apresentado por Monique, outro motivo para a formalização do processo de demissão da mãe de Henry foi a fraude no preenchimento de ponto. "Ela fraudou o ponto e não esteve presente nesses dias de trabalho que estavam marcados. Ainda tentou apresentar um atestado de 60 dias e a perícia do município considerou que era improcedente. Posteriormente, decidimos afastar ela e abrir uma sindicância, que apontou a fraude", disse.

Ferreirinha explicou que quando Monique foi afastada, a defesa dela afirmou que outros dois servidores também tiveram falhas no preenchimento do ponto. Com isso, a Secretaria Municipal de Educação abriu as duas sindicâncias, no entanto, não foram identificadas irregularidades. "São casos completamente diferentes do dela porque no caso dos outros servidores foram questões pontuais e além disso, nesses dias que eventualmente houve um erro de preenchimento, eles foram trabalhar", afirmou. O secretário disse ainda que os servidores apontados por Monique estão há mais de 20 anos na prefeitura.

Para o secretário, Monique tentou retardar o processo de afastamento comparando casos completamente diferentes. "Estamos prosseguindo com o processo de demissão dela, tudo dentro da lei, seguindo os trâmites administrativos necessários para que ela fique longe definitivamente das nossas crianças e escolas, ressaltou.

Ainda segundo Ferreirinha, a permanência de Monique no cargo é considerada insustentável. "Desde janeiro eu estou fazendo de tudo pra que, o que eu acredito que é o certo, seja feito, que é a a exoneração dela do serviço público".

Mesmo afastada do cargo, Monique continua recebendo o salário bruto de R$ 3,1 mil.

Caso Henry Borel

Henry Borel foi levado para um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de 8 de março de 2021. O menino chegou à unidade de saúde com manchas roxas em várias partes do corpo e o laudo da perícia apontou que a morte dele foi provocada por laceração hepática. O caso foi investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) que concluiu, em maio do mesmo ano, que Jairinho agredia a criança.

O inquérito também revelou que Monique sabia que o filho vinha sendo vítima do padrasto, mas se omitia. O ex-vereador e a mãe da criança foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. Jairinho foi denunciado ainda por tortura e Monique por omissão quanto à tortura. A juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri, decidiu que o ex-casal vai a júri popular.