Quina de São João: confira as dezenas sorteadas

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (24) as dezenas da Quina de São João (concurso 6.172), cujo prêmio está avaliado em R$ 216.787.644,54. Os números selecionados foram: 12 - 13 - 45 - 47 - 70.



Oito apostas cravaram as cinco dezenas, e vão receber R$ 27.098 455,57. Os ganhadores são de Jaú (São Paulo), Itabuna (Bahia), Anápolis (Goiás), São Mateus do Maranhão (Maranhão), Belo Horizonte (Minas Gerais), Itaobim (Minas Gerais), Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e Guaratuba (Paraná).



O vencedor paulista foi o único das oito apostas premiadas que ganhou o prêmio a partir da escolha de cinco números no volante — os demais escolheram de seis números para cima. Cinco apostas foram feitas em esquema de bolão e três jogos foram realizados na modalidade simples.



Outras 2.567 apostas acertaram quatro dezenas (vão ganhar R$ 7 431,19 de prêmio); 194.275 acertaram três (R$ 93,51 de prêmio) e 4.960.265 acertaram dois números (R$ 3,66). Assim como a Mega da Virada, os valores não são acumulados e são divididos entre os apostadores que acertarem quatro, três, e assim por diante.



O próximo concurso da Quina está agendado para a próxima segunda-feira, 26, com o prêmio no valor de R$ 800 mil.