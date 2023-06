Jovens da Rocinha, dos Macacos e do Cerro-Corá recebem certificados de cursos da prefeitura

Rio - A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) entregou neste sábado (24), em uma cerimônia no auditório da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), 176 certificados de conclusão de cursos para jovens moradores das comunidades da Rocinha (São Conrado), do Cerro-Corá (Cosme Velho) e do Morro dos Macacos (Vila Isabel).



Os cursos "Fala, Juventude" e "Papo de Futuro" são parte do Emprega JUV, programa de empregabilidade , que capacita e encaminha jovens em vulnerabilidade para o mercado. As aulas foram realizadas ao longo do mês de maio, e as turmas aprenderam sobre comunicação comunitária, fotografia, drone, grafite, design, edição de vídeo, contação de histórias, produção de eventos, escrita de projetos e formalização de negócios.



O secretário de Juventude Carioca, Salvino Oliveira, entregou os certificados. "Esse é o encerramento de um ciclo. Esses jovens cursaram o nosso programa de empregabilidade e aprenderam muito. Juntos, a gente entende que a juventude é a melhor fase da vida, mas também a mais importante. Porque, nesse momento, o jovem pode escolher qualquer caminho. E a nossa alegria é saber que estamos colocando jovens no caminho certo, prontos para o mercado de trabalho", disse .



Durante as atividades, os alunos receberam auxílio de R$ 187,40 e R$ 234,25, respectivamente.



Os projetos da Secretaria já entregaram cerca de 2 mil novos profissionais para o mercado de trabalho formal.