Restos humanos são encontrados perto de área onde ator Julian Sands desapareceu, afirma polícia

Restos mortais foram encontrados neste sábado, 24, no Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, perto da área onde os investigadores procuram o ator britânico desaparecido Julian Sands, segundo as autoridades.

"Os caminhantes civis contataram a Delegacia do Xerife de Fontana depois que descobriram restos humanos na mata do Mount Baldy", disse o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino em um comunicado à imprensa.

Os investigadores informaram que o corpo foi levado para ser identificado. A identificação do material deve ser concluída na próxima semana, segundo o comunicado da polícia de San Bernardino, responsável pelo caso.

O artista, de 65 anos, foi dado como desaparecido no dia 8 de janeiro após começar uma trilha no monte Baldy, no sul da Califórnia. A busca por Sands concentrou-se na área de Mount Baldy depois que os investigadores rastrearam pings de seu celular para aquele local.

O mau tempo e as condições adversas significaram que a busca ativa estava quase parada até uma oitava busca ser retomada no último sábado, 17, mas sem sucesso.

Mais de 80 voluntários de busca e resgate, policiais e funcionários participaram dos esforços, que foram apoiados por dois helicópteros e tripulações de drones enquanto os voluntários faziam buscas em "áreas remotas em Mount Baldy e realizavam buscas aéreas e esforços de avaliação", de acordo com as autoridades.

O Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino disse na segunda-feira, 19, que "apesar do clima mais quente recente, partes da montanha permanecem inacessíveis devido às condições alpinas extremas", e várias áreas de busca incluem terreno íngreme coberto por "mais de 3 metros de gelo e neve".

Na sexta-feira, 23, a família do ator publicou um comunicado sobre seu desaparecimento. "Nós continuamos a manter Julian em nossos corações com memórias brilhantes de como ele era um pai maravilhoso, marido, explorador, amante da natureza e das artes, e como um artista original e colaborativo", diz a nota.

Sands é mais conhecido por seus papéis na televisão como Vladimir Bierko, um antagonista na quinta temporada de "24 Horas", bem como o pai do Superman, Jor-El, em "Smallville". Nas telonas, ele interpretou o personagem-título em duas edições da franquia de filmes de terror "Warlock" e cujos créditos incluem "Arachnophobia" e "Leaving Las Vegas".

O ator britânico também fez os filmes "Uma janela para o amor" e "Mistérios e Paixões". O ator também participou de alguns episódios da série "Dexter". Ele é casado com a escritora Evgenia Citkowitz e tem três filhos.