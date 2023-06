Polícia Militar realiza ação contra soltura clandestina de balões no Rio

Rio - A Polícia Militar realiza, neste domingo (25), a operação "Caça balão", para combater a soltura clandestina de balões no céu da cidade.



Logo no início da ação, policiais do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) resgataram um balão que estava caindo na Baía de Guanabara, próximo à Ilha Fiscal. Veja:

PMs resgatam balão na Baía de Guanabara.



Segundo a corporação, agentes do Grupamento Aeromóvel (GAM), do Grupamento Marítimo e do CPAm fazem patrulhamento na Baía de Guanabara.



A Fênix, helicóptero da Polícia Militar, está sobrevoando a área em busca de balões soltos irregularmente. A prática de produzir, vender ou soltar balão é considerada crime e a pena pode chegar a três anos de prisão.



Entenda o risco de soltar balões



Os balões são muito perigosos porque, além do risco de incêndios, podem carregar cangalhas de fogos de artifícios na base e provocar explosões perto de residências, florestas, empresas e veículos. Quando o balão sobe, ele é carregado por correntes de ar e levado para locais imprevisíveis, colocando em risco o tráfego aéreo e milhares de passageiros que voam pelo estado todos os dias. Os balões também ameaçam o meio ambiente e destroem a fauna e a flora quando caem nas matas.