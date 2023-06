Rio promove ações de conscientização na Semana de Prevenção ao Uso de Drogas e Tráficos Ilícitos

Rio - Diversas ações de conscientização vão marcar o início da Semana de Prevenção ao Uso de Drogas e Tráficos Ilícitos do Rio. Nesta segunda-feira (26), Dia Internacional contra o Abuso de Drogas e o Tráfico de Ilícitos, quem passar pela Central de Brasil, no Centro, a partir das 9h, poderá participar de uma grande mobilização, promovida pela Governo do Rio.

Haverá distribuição de materiais informativos, roda de conversa, emissão de documentos (identidade, certidão de nascimento e outros) e apresentação artística. As atividades vão se concentrar em frente à bilheteria do terminal, com a participação de equipes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e da Supervia.

O objetivo é conscientizar sobre os riscos que as drogas ilícitas representam para a sociedade, em especial para os jovens.



"Essa parceria com o Governo do Estado leva política pública efetiva até a população. A SuperVia é sensível ao tema porque a operação ferroviária apresenta diversas ocorrências ocasionadas pela atuação de muitos usuários de drogas. Então, precisamos mobilizar os cidadãos para que entendam os riscos e ajudem na prevenção desse problema de saúde pública", afirma Juliana Barreto, gerente de Comunicação e Sustentabilidade da SuperVia.



Alerta na Quinta da Boa Vista

Neste domingo, a mobilização teve início na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, em ação feita em parceria com a Secretaria Municipal de Ambiente e Clima. Até as 15h, acontecerão rodas de conversa, distribuição de material, mutirão informativo, teatro de fantoches, atuação do Programa Empoderadas, do Núcleo de Atendimento ao Cidadão (NAC), pintura lúdica em crianças, coral com acolhidos em situação de cuidado pelo abuso de drogas, entre outras atividades.



"Estamos trabalhando a questão da prevenção ao uso de drogas de forma integrada na nossa Secretaria, para que os resultados sejam de fato efetivos. Essa questão só terá efeito assim, não podemos desassociar o usuário de drogas da camada mais vulnerável de nossa sociedade, ou seja, precisamos seguir investindo no desenvolvimento social e no combate à fome", destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Rosangela Gomes.

Monumento entra na campanha



O Santuário Cristo Redentor também vai participar da campanha. Para encerrar o dia de atividades, nesta segunda-feira (26), às 18h, será celebrada uma missa aos pés do Cristo Redentor.



As ações seguem até a quinta-feira (29), quando haverá uma ação junto aos educadores do Hotel Acolhedor do Catete, espaço destinado para acolhimento de pessoas em situação de rua ou em vulnerabilidade social.