Polícia Militar prende suspeito com drogas durante ação na Zona Norte

Rio - Um homem foi preso durante uma ação da Polícia Militar na Comunidade do Dique, no bairro Jardim América, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (25). Um vídeo publicado pela corporação nas redes sociais mostra o material apreendido com o suspeito, que inclui maconha, cocaína e um rádio.

CONFIRA

Um criminoso foi preso, nesta manhã, durante uma ação do #16BPM na Comunidade do Dique (Jardim América), que apreendeu um rádio de comunicação e drogas a serem contabilizadas.

A ocorrência deste domingo foi encaminhada à 38ª DP para registro. pic.twitter.com/hTM3DwEODs — @pmerj (@PMERJ) June 25, 2023

Em nota, a Polícia Militar informou que as drogas e o suspeito foram encaminhados à 38ª DP (Brás de Pina), onde o caso foi registrado.