Rússia: tropas destacadas para proteger Moscou se retiram após recuo do grupo de mercenários

As tropas russas destacadas para proteger a capital se retiraram depois que as forças mercenárias do grupo Wagner, que se dirigiam para Moscou, recuaram. A ofensiva do grupo liderado por Yevgeny Prigozhin foi interrompida após um acordo entre o Kremilin e Prigozhin, que será enviado para Belarus. As acusações contra ele, de montar uma rebelião armada, serão retiradas.



Moscou se preparou para a chegada das forças de Wagner erguendo postos de controle com veículos blindados e tropas no extremo sul da cidade. Neste domingo há poucos sinais em Moscou do alerta de contraterrorismo que foi introduzido depois que Prigozhin lançou sua revolta de curta duração e permaneceu no local.



Multidões invadiram o centro da capital russa em um dia ensolarado e os cafés de rua estavam lotados de clientes. O tráfego voltou ao normal e os bloqueios de estradas e postos de controle foram removidos.