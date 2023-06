Polícia prende dois dos traficantes mais procurados de Minas em boate na Barra da Tijuca

Rio - Dois dos traficantes mais procurados de Minas Gerais foram presos, na madrugada deste domingo (25), na saída de uma boate na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade.

Segundo as investigações da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Jiarley Lucena da Silva, conhecido como Paizão, e Adriano Ribeiro Calazans, o Gato ou GT, vieram para o Rio há cerca de um ano e estavam escondidos na comunidade Pavão-Pavãozinho, em Copacabana, Zona Sul do Rio.



De acordo com a Polícia Civil, Paizão, que possuía três mandados de prisão em aberto por roubo, tráfico e porte de arma, é apontado como o chefe do tráfico de São Matheus, em Belo Horizonte.



Ainda segundo as investigações, que tiveram início em novembro de 2022, o outro traficante, Gato, é chefe do Buraco do Peru, também em Belo Horizonte. A corporação informou, ainda, que ele já cumpriu mais de 10 anos de prisão pelos crimes de tráfico e homicídio. Gato tinha dois mandados de prisão em aberto pelos mesmos crimes.



A dupla também é alvo de investigações da polícia do Rio por inserção de drogas e armas em comunidades cariocas. Através das redes sociais, Paizão e Gato ostentavam uma vida luxuosa.