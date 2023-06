Policiais são condenados a 275 anos de prisão por chacina no Ceará

O Tribunal do Júri de Fortaleza condenou, na madrugada deste domingo, 25, quatro policiais acusados de participação na chamada Chacina do Curió, que resultaram na morte de 11 pessoas, em novembro de 2015, na capital cearense. A sentença foi anunciada após mais de 60h entre depoimentos, debates e deliberação.



Os réus Antônio José de Abreu Vidal Filho, Marcus Vinícius Sousa da Costa, Wellington Veras Chagas e Ideraldo Amâncio foram considerados culpados pelo cometimento de 11 homicídios qualificados consumados, três homicídios qualificados na forma tentada, três crimes de tortura física e um de tortura mental. Os policiais foram condenados a 275 anos e 11 meses de prisão em regime fechado.



A chacina ocorreu em 11 de novembro de 2015, na região da Grande Messejana, próxima à Fortaleza, quando 11 pessoas foram mortas, três sofreram tentativa de homicídio e quatro foram vítimas de tortura. O Ministério Público (MP) do Ceará denunciou 45 policiais militares, sendo aceita a denúncia contra 44.



De acordo com a acusação do MP, as mortes no bairro ocorreram em represália pelo assassinato do policial Valtemberg Chaves Serpa, que tentou defender a namorada de um assalto na época dos fatos.



Os demais acusados serão julgados nas sessões do Júri previstas para agosto e setembro, quando mais 16 acusados vão para o banco dos réus.