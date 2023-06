Homem é preso com réplica de pistola na Zona Norte

Rio - Policiais militares do 6º BPM (Tijuca) prenderam, neste sábado (24), um homem portando uma réplica de pistola na Rua São Francisco Xavier, no bairro Maracanã, na Zona Norte do Rio.



De acordo com a corporação, a abordagem ao suspeito foi realizada dentro do esquema de policiamento para o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, no Maracanã.



A ocorrência foi encaminhada à 19ª DP (Tijuca).