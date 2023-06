Montanha-russa na Suécia descarrila e deixa um morto e crianças feridas

Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, incluindo crianças, após uma montanha-russa do parque de diversões Grona Lund descarrilar neste domingo, 25, em Estocolmo, Suécia.

"Foi incrivelmente trágico e chocante, e fomos informados que, infelizmente, uma pessoa morreu", afirmou a porta-voz do Grona Lund, Annika Troselius.

A polícia informou que nove pessoas estão sendo tratadas em uma unidade hospitalar, incluindo três com ferimentos graves. Entre os feridos, há crianças.

Ambulâncias, caminhões de bombeiros e um helicóptero foram vistos chegando no parque, e a polícia iniciou uma investigação sobre as causas do acidente.

O acidente ocorreu na montanha-russa de aço Jetline, que atinge uma velocidade de até 90 km/h e tem 30 metros de altura. Segundo o site do parque, o brinquedo está em operação desde 1988 e transporta mais de um milhão de visitantes por ano.

Em um comunicado, o Grona Lund informou que o tradicional parque de diversões da capital sueca, que tem 140 anos, foi fechado até novo aviso.