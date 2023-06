Céu claro e sem chuva: Rio deve ter semana de temperaturas altas

Rio - O tempo no Rio durante esta semana deve ter estabilidade e céu claro. As temperaturas seguirão estáveis, na casa dos 30ºC. De acordo com o Sistema Alerta Rio, o sol deve continuar, pelo menos, até a quarta-feira (28).

Na segunda-feira (26), a previsão é de céu claro e sem chuva. Os ventos estarão fracos e a temperatura máxima é de 32°C. O panorama é o mesmo na terça-feira (26), com mínima de 14°C e máxima de 33°C.



Segundo o Alerta Rio, na quarta-feira (28), a previsão continua com céu claro e os termômetros devem marcar 34°C, possivelmente o dia mais quente da semana.

Na quinta-feira (29), com a chegada de uma frente fria, as temperaturas estarão em declínio com máxima de 27°C e mínima de 14°C. Também tem previsão de chuva fraca a moderada isolada a partir da tarde.

Neste domingo (25), com temperatura máxima de 31° C, os cariocas puderam aproveitar a manhã de sol e calor no Rio. Alguns optaram por um passeio em família na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, outros pela prática de exercícios.