Homem é preso por ameaçar vítimas com arma durante discussão

Rio - Um homem foi preso em flagrante, neste sábado (24), na Rodovia Rio Santos, na altura de Mangaratiba, na Costa Verde do Estado do Rio, por ameaçar as vítimas utilizando uma arma.



O suspeito foi detido por policiais militares do 33º BPM (Angra dos Reis) no km 451 da rodovia, que fica próximo ao distrito de Conceição de Jacareí.



De acordo com a corporação, a arma estava sendo usada para ameaçar as vítimas durante uma discussão entre as partes.



O caso foi encaminhado à 165ª DP (Mangaratiba).