Família cobra investigações sobre morte de jovem baleada no Morro dos Prazeres

"A polícia não nos informou nada até agora. Foi uma crueldade, é imensurável a dor da família, e o tempo vai passando e não temos a verdade dos fatos. Nós estamos clamando por respostas e que o culpado(s) respondam pelo assassinato da nossa Rafa", disse uma tia, que preferiu não se identificar, em contato com O DIA.

Ela explicou ainda que essa havia sido a primeira vez que a sobrinha estava indo para o Morro dos Prazeres.Uma amiga de Rafaella, que também preferiu preservar a identidade, disse que a jovem estava em um carro com outros três ocupantes e o motorista quando foi atingida. Apenas uma prima da vítima prestou socorro, enquanto os outros fugiram. Ela foi levada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu."O condutor do veículo que estava com ela fugiu e não prestou socorro, e as outras duas pessoas também fugiram. Eles eram amigos de anos. Só a prima que foi com ela para o hospital em um táxi", explicou.A amiga disse ainda que os tiros começaram após o motorista, que estava na contramão, dar de cara com uma viatura da Polícia Militar. Ela disse que nada foi muito explicado e que por isso a família pede clareza e rigor nas investigações.Já a Polícia Militar informa que no dia do ocorrido equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da comunidade foram acionados durante a madrugada apenas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, para onde a vítima foi levada. A corporação explicou que não houve ocorrência de confronto ou operação na região.Na segunda-feira passada (19), a Polícia Civil informou que todas as testemunhas foram ouvidas e que diligências estão em andamento na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para esclarecer a morte e encontrar o culpado.A vítima e os amigos que estavam com ela no veículo são moradores do bairro Engenho do Mato, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A amiga revelou que o condutor, que fugiu sem prestar socorro, teria ido prestar depoimento com quatro advogados e deixou o bairro em que morava. "Queremos Justiça! Não queremos que seja mais um caso que seja arquivado e sem resposta", disse a amiga.