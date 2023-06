Polícia Civil investiga série de mortes de cães na Região dos Lagos

Rio - A Polícia Civil investiga a morte de três cães em Cabo Frio, na Região dos Lagos. Na última quarta-feira (21), um cachorro foi encontrado esquartejado e enrolado em um lenço próximo ao Hotel Acapulco, no bairro de Braga. No dia seguinte, outro cão foi deixado morto nas imediações. Na sexta (23), uma cadela prenha também foi encontrada morta enrolada em uma coberta.

O primeiro caso foi divulgado pela vereadora Carol Midori (PP), que protocolou um ofício pedindo celeridade nas investigações conduzidas pela 126ª DP (Cabo Frio). Em vídeo publicado na quinta-feira, dia anterior ao segundo ataque, ela relatou que esteve nas proximidades do local do crime para localizar câmeras de segurança que ajudem a identificar os responsáveis pelas mortes.

"Estou aqui para protocolar um ofício referente ao caso do cãozinho que foi esquartejado e jogado próximo ao Hotel Acapulco. Não vamos descansar até que a polícia consiga identificar quem foi o responsável por esse crime tão bárbaro, tão cruel. Vamos, também, solicitar que a polícia recorra a todas as câmeras que tem no local, pois ali tem muitas residências. Acredito que todo mundo tenha ficado muito chocado, principalmente quem ama os animais. Um ser que tem coragem de fazer isso com um animal indefeso também tem a mesma coragem de fazer com um ser humano", disse a parlamentar.

Ao DIA, Carol Midori explicou que o segundo cão parecia ser da raça chow-chow e apesar de estar morto, não foi esquartejado. Enquanto a cadela parecia ser uma Pitbull. “Eu como protetora acho que essa cadela tinha dono e ficou prenha para prática de vender filhotes, mas teve complicações. Provavelmente tinha que fazer uma cesariana, o que é caro, então não fizeram e descartaram o corpo dela lá. Ou seja, nesses dois últimos casos eu acredito que foram de pessoas que perderam seu animal e não tiveram dinheiro para pagar para enterrar ou cremar", explicou.

Em relação ao primeiro caso, do cão esquartejado, a vereadora reforçou que a ação é um crime e que acompanha as investigações junto a Polícia Civil. "A partir de agora o gabinete não consegue localizar o responsável, isso é responsabilidade da polícia, o que estamos fazendo é estar cobrando e acompanhando o caso para que não caia no esquecimento por se tratar de um animal", disse.



Procurado, o presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, vereador Luiz Carlos Ramos Filho, afirmou que também vai acompanhar as investigações. "Uma crueldade sem tamanho contra seres indefesos. Covardia. É preciso lembrar que maltratar animal dá até cinco anos de prisão. Temos que cobrar punição", afirmou.

Com a repercussão do caso, moradores de Cabo Frio, se indignaram nas redes sociais. "Que tristeza! Como um homem tem a coragem de fazer tamanha crueldade? Tem que ir mesmo atrás das autoridades e fazê-los cumprir a lei", comentou um internauta.

"Esse é um dos casos que a gente nem consegue ver. Imagina o tanto de animais sofrendo nas mãos de gente ruim, sem ninguém socorrê-los", publicou outro.

Procurada, a Prefeitura de Cabo Frio informou que "mediante as ocorrências registradas no entorno do Hotel Acapulco, a Guarda Civil Municipal reforçou o patrulhamento para monitorar a movimentação de pessoas na localidade".

* Reportagem do estagiário Fred Vidal, sob supervisão de Flavio Almeida