Feira das Yabás no Centro do Rio supera expectativas de idealizador

Rio - A edição especial da Feira das Yabás, que aconteceu no sábado e domingo (25) no Centro do Rio, superou as expectativas do idealizador Marquinhos de Oswaldo Cruz. Segundo o compositor portelense, a feira, que é tradição em Madureira, foi uma forma de dar visibilidade e resgatar o valor do bairro da Zona Norte fazendo com que os símbolos culturais das yabás circulem pelo Rio.

"Superou as nossas expectativas por conta da aceitação do público com algo novo. Ao mesmo tempo que a feira é antiga, aqui é novidade, e trazer isso para cá faz com que as pessoas se identifiquem e guardem em suas memórias. Como eu falo, a Grande Madureira é um Museu do Louvre de berços culturais e a Feira das Yabás é restauradora, então ela sair de lá e ir para o Centro faz com que pessoas que foram no Centro, possam depois voltar em Madureira para conhecer", explicou Marquinhos de Oswaldo Cruz.

Ainda segundo o compositor, a feira tem a ideia de gerar riqueza e dar visibilidade às yabás em forma de cultura e símbolos. "Com isso, essas pessoas, de maioria negra, que foram retiradas do Centro do Rio no passado, voltam a ocupar esse espaço que era delas", ressalta.



Questionado sobre a possibilidade de levar a Feira das Yabás para outros bairros, o idealizador do evento afirmou que é algo cogitado por ele. "Pretendo circular com a feira. É uma forma de fazer com que os bens circulem e com certeza, tem yabás não só na cidade do Rio, mas no estado e no país inteiro. É muito importante que esses bens circulem", concluiu.

Nilcemar Nogueira, fundadora do Museu do Samba e neta da Dona Zica e Cartola é frequentadora da feira e afirmou que o deslocamento para o Centro atinge novos públicos, mas também mostra o quanto a população que já é acostumada a ir em Madureira, vai aonde a feira for. "A alegria da feira trouxe a culinária tradicional para o centro da cidade que é triste, sombrio e vazio".

Jane Carla, presidente da Ala das Baianas da Portela e também uma das expositoras, se apresentou na roda de samba ao lado da Velha Guarda da Portela. No sábado (24), Jane vendeu torresmo, chouriço, bolinho de bacalhau e empanado de camarão. "Superou minhas expectativas porque eu não esperava o público que foi, estava tudo bem organizado, com segurança e o espaço é amplo. Vendi todos os meus pratos e foi um sucesso", contou.



A Feira das Yabás reúne barracas de 16 "tias" de Madureira que preparam deliciosas receitas da gastronomia brasileira. O evento acontece desde 2008, no segundo domingo do mês, na Praça Paulo da Portela, em Oswaldo Cruz, Zona Norte.



No bairro sede das tradicionais escolas de samba Portela e Império Serrano, Yabá faz referência às matriarcas das famílias da região, que preparam pratos que preservam a cultura brasileira como, mocotó, frango com quiabo, rabada, angu, feijoada, entre outros. Os preços das refeições ficam em torno de R$ 20.

Além disso, a feira é palco de rodas de samba e conversas. A jornalista Flávia Oliveira, da GloboNews, promoveu um bate-papo sobre tradição e ancestralidade neste domingo (25).