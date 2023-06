Homem é morto em Anchieta, na Zona Norte

Rio - Um homem foi morto a tiros na noite deste sábado (24) na Rua Araújo Rozo, em Anchieta, na Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, a área foi isolada e a Delegacia de Homicídios da Capital, acionada.O Instituto Fogo Cruzado registrou tiroteio na Favela do Tatão, próximo ao local do crime, por volta das 22h30. Segundo relatos das redes sociais, a troca de tiros ocorreu em meio a uma queima de fogos.Ainda não há informações sobre a identidade da vítima e nem a motivação do crime. Procurada, a Polícia Civil ainda não respondeu.Outro caso na mesma região ocorreu no domingo passado (18), onde um policial militar foi morto a tiros , na Rua Juarana, em Anchieta. O sargento Marcelo Barreto Figueiredo estava de folga, quando foi atacado por criminosos.