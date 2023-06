Quadrilha aluga boxe e rouba shopping em São Paulo

São Paulo - Uma quadrilha composta por ao menos dez pessoas invadiu e roubou o Shopping Boulevard Monti Mare, especializado em eletroeletrônicos, na Avenida Paulista, em São Paulo, na noite de quinta-feira, 22. Produtos como drones, notebooks, celulares e videogames foram levados de 28 boxes, de um total de 213,



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), uma mulher alugou um boxe no centro comercial na quarta-feira e pediu autorização para fazer uma reforma durante a noite do dia seguinte. Ela chegou ao shopping por volta das 20h, acompanhada de um homem.



Cerca de duas horas depois, outros três homens, que se identificaram como pedreiros, se juntaram a eles. Um pouco mais tarde, os homens dominaram os dois seguranças do shopping e permitiram a entrada de pelo menos mais sete pessoas. Os seguranças foram amarrados. Imagens das câmeras de segurança mostram homens de bonés e máscaras invadindo as lojas e pegando os produtos. Toda a ação durou cerca de 40 minutos.