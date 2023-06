Com presença de Lula confirmada, 'Arraiá do PT' vê procura disparar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou sua participação no “Arraiá do PT”, previsto para ocorrer no próximo sábado, 1º. Com a presença do chefe do Executivo federal, a procura por convites para o evento disparou, conforme revelou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A direção nacional do PT decidiu fazer a festa junina da legenda em um clube de Brasília. Toda a arrecadação do evento será usada para pagar despesas de programas de formação política do partido.



Os interessados em participar do “Arraiá do PT” só conseguirão ingressos do último lote da festa e precisarão desembolsar de R$ 300 a R$ 5 mil. O evento contará com a presença de 500 pessoas.



Nos seus dois primeiros mandatos, Lula chegou a promover festas juninas na Granja do Torto. A última vez que ele celebrou o festejo foi em 2009, porque no ano seguinte estava focado na eleição da então candidata Dilma Rousseff (PT), que venceu a eleição daquele ano.



O “Arraiá do PT” também teve outras edições, mas o partido apenas convidava membros do alto escalão da sigla. Desta vez, a legenda resolveu vender ingressos para todos.



Além de Lula, existe a expectativa da presença de ministros, deputados, senadores, governadores e prefeitos que fazem parte da base governista, além de outras autoridades.