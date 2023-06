Vítima da tragédia do submarino Titan levou cubo mágico para bater recorde debaixo d'água

Suleman Dawood, o jovem de 19 anos morto a bordo do submarino Titan durante uma expedição aos destroços do Titanic, levou um cubo mágico para o submersível para tentar bater um recorde mundial debaixo d'água."Ele disse: 'Vou resolver esse cubo mágico a 3,7 mil metros de profundidade, no Titanic", disse Christine Dawood à BBC.Ela é mãe do jovem e esposa de Shahzada Dawood, de 48 anos, que também morreu a bordo do submarino. Segundo ela, o marido levou uma câmera para o Titan a fim de registrar o recorde do filho.Após a implosão do submarino , anunciada na quinta-feira (22), a Guarda Costeira informou que irá seguir com as investigações para mais detalhes do ocorrido.