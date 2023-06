CPMI do Golpe: saiba quem é o ex-comandante da PM que depõe nesta segunda-feira

No dia 7 de fevereiro, o coronel Jorge Eduardo Naime Barreto, ex-chefe do departamento operacional da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF), foi detido pela Polícia Federal (PF) na execução da 5ª fase da operação Lesa Pátria. O coronel depõe nesta segunda-feira, 26, na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos Atos Antidemocráticos.



A investigação apura suposta "omissão" de Naime nos ataques golpistas realizados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Praça dos Três Poderes. O militar havia solicitado folga no trabalho antes dos eventos e estava fora de Brasília no momento dos ataques.



Naime pediu dispensa do serviço no dia 3 de janeiro, solicitando folga até o dia 8. O pedido foi aprovado pelo então comandante-geral da PM-DF, Fábio Augusto Vieira, no dia 5.

No entanto, Naime precisou ser convocado às pressas para lidar com a situação, uma vez que os invasores se aproximaram da Praça dos Três Poderes. Ricardo Cappelli, ex-interventor federal, afastou Naime do cargo em 10 de janeiro, dois dias após os ataques.



Na época, Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, também estava ausente da capital no dia dos atos golpistas. Torres também foi exonerado e está detido em Brasília.



Além de Naime, outros três militares foram presos durante a operação. O major Flávio Silvestre de Alencar, subcomandante do 6º batalhão de Polícia Militar do DF, o capitão Josiel Pereira Cesar, vinculado ao gabe do comandante-geral da PM, e o tenente Rafael Pereira Martins também foram detidos por suspeitas de omissões que contribuíram para as invasões dos prédios dos Três Poderes.



Quem é Jorge Eduardo Naime Barreto

O coronel Jorge Eduardo Naime possui formação em Direito pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, além de Bacharelado em Segurança Pública pela Academia de Polícia Militar de Brasília.



Com especializações em Segurança Pública pela Universidade Federal da Paraíba e em Direitos Humanos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Naime também participou de cursos extracurriculares, incluindo um sobre conflitos e agressões entre casais de militares, intitulado "As relações conjugais entre militares: Lei Maria da Penha ou Lei Penal Militar?".



Ao longo de sua carreira, Naime atuou nos batalhões de operações com cães e operações especiais, além de ocupar o cargo de subsecretário na Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal de 2012 a 2014. Em 1999, o militar recebeu uma medalha comemorativa por dez anos de bons serviços prestados à Polícia Militar do Distrito Federal.