Câmara de Niterói concede título de Cidadã Benemérita à jornalista

O projeto de autoria do vereador Marcos Sabino que vai buscar homenagear profissionais bem sucedidos vai ter a jornalista e moradora de Niterói, Ana Cláudia Guimarães, prestigiada com a edição do evento. "Em virtude de sua história, do prestígio e de sua contribuição para a cidade", afirmou o Legislativo no texto.

A cerimônia será realizada nesta terça-feira, dia 27 de junho, às 18h no Plenário Brigido Tinoco, na Câmara de Vereadores de Niterói. Ana escreve sobre temas como cultura, dia a dia, utilidade pública e política da região fluminense, mantendo o niteroiense informado constantemente sobre seu município.



Ana Cláudia Guimarães é formada em Comunicação Social pela Universidade Federal Do Rio de Janeiro (UFRJ) e atualmente trabalha como colunista no Globo Niterói e da coluna Ancelmo Gois, além de ser voluntária pela Central Única de Favelas (Cufa) e autora da coluna “Fome de quê?”.

Sobre a jornalista - Em seus 27 anos de carreira, teve passagens pela coluna Ricardo Boechat, jornais de bairro, Jornal da Família, Caderno Ela - em O Globo. Antes, TVE, Tribuna da Imprensa e assessoria de imprensa Publicom. A jornalista atua na produção de conteúdo, apuração, edição, diagramação e redação, produção de editoriais e vídeos.