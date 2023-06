Índia anuncia resgate de pessoas em condição análoga à escravidão

Doze pessoas foram resgatadas na Índia em condição análoga a de escravidão, depois de terem sido "torturadas" e obrigadas a cavar um poço durante 12 horas por dia, sem receber pagamento, informou a comissão do governo responsável pela defesa dos direitos humanos nesta segunda-feira (26).



O caso demonstra mais uma vez uma prática ilegal de longa data conhecida como "escravidão por dívida", na qual os credores obrigam os devedores a trabalhar sem receber qualquer remuneração.



A tragédia foi descoberta pelas autoridades depois que uma das pessoas escravizadas conseguiu fugir das correntes e denunciou o caso à polícia no estado de Maharashtra, o que permitiu libertar o grupo no dia 17 de junho, informou a Comissão Nacional de Direitos Humanos (NHRC).



"Foram obrigadas a trabalhar durante 12 horas por dia para cavar um poço, sem pagamento", disse a NHRC em um comunicado.



As vítimas estavam acorrentadas para evitar a fuga. Elas eram alimentadas uma vez por dia e forçadas a defecar onde trabalhavam.



A polícia anunciou a detenção de quatro pessoas, mas a NHRC destacou que é necessário fazer algo mais que o resgate e prisão de alguns acusados.



Grupos de ativistas afirmam que a Índia tem quase 10 milhões de pessoas trabalhando em condição análoga à de escravidão.